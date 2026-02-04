Ganja smuggler: नशे का भंडाफोड़, पान मसाला की आड़ में बिक रहा था गांजा, महिला तस्कर गिरफ्तार

Ganja smuggler: तलाशी के दौरान एक काले रंग के बैग में खाकी टेप से लिपटे पांच पैकेटों में कुल 6.090 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी गांजा रखने एवं बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 20 (बी)(द्बद्ब)(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 2 फरवरी 2026 को उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में जेल जा चुकी है।