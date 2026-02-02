बोलेरो में बैठकर वॉकी-टॉकी से निगरानी, अंदर अकेला चोर करता था हाथ साफ… अंतर्राज्यीय चोरी गैंग की पूरी स्क्रिप्ट उजागर

पुलिस के अनुसार आरोपी विक्की वर्मा चोरी के मामले में करीब दो माह पूर्व महासमुंद जेल से रिहा हुआ था। इसके बाद वह पंजाब स्थित अपने ससुराल गया और लौटकर अपने परिचित अभिषेक खंडारा के साथ भिलाई पहुंचा। वहीं महासमुंद जेल से रिहा हो चुके विशाल वाल्मीकि से संपर्क कर भिलाई निवासी नरेंद्र ङ्क्षसह के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई। आरोपियों ने एक परिचित से बोलेरो वाहन (क्रमांक सीजी 16 बी 3917) घूमने के बहाने किराए पर लिया और सूने मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया।