जगदलपुर

Road Accident: तेज रफ्तार बाइकों की जोरदार भिड़ंत, 2 युवकों की मौके पर ही मौत, दो घायल

Road Accident: जगदलपुर के आसना चौक के पास देर रात दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 27, 2026

तेज रफ्तार 2 बाइक में हुई भिड़ंत (photo source- Patrika)

तेज रफ्तार 2 बाइक में हुई भिड़ंत (photo source- Patrika)

Road Accident: जगदलपुर के आसना चौक के पास कल देर रात दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। घायलों में से एक को रायपुर रेफर किया गया, जबकि दूसरे का इलाज मक्का में चल रहा है। घटना सिटी थाना इलाके में हुई।

Road Accident: हादसे में मौके पर ही मौत

जानकारी के मुताबिक, कोंडागांव जिले के बनियागांव के रहने वाले तीन युवक बाइक से दंतेवाड़ा में देवी दंतेश्वरी मंदिर दर्शन करने गए थे। वे घर लौट रहे थे, तभी आसना चौक के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में जागेश्वर (25) और श्रीराम (25) की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने शुरू की जांच

Road Accident: तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि आगे बाइक चला रहा एक युवक भी घायल हो गया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए मक्का ले जाया गया, जहां से एक को रायपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिवार वाले कल देर रात जगदलपुर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

27 Jan 2026 04:41 pm

27 Jan 2026 04:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Road Accident: तेज रफ्तार बाइकों की जोरदार भिड़ंत, 2 युवकों की मौके पर ही मौत, दो घायल

