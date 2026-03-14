Gas cylinder Booking Rule: गैस सिलेंडर बुकिंग पर नया नियम लागू, उज्जवला लाभार्थियों को हो सकती है परेशानी

उज्जवला योजना के तहत कई गरीब परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी वाली गैस सिलेंडर मिलते हैं, और अब इस नियम के बाद उन्हें समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से साफ है कि सरकार रसोई गैस वितरण में व्यवधान को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी उपयोगकर्ताओं को अब थोड़े इंतजार के बाद ही गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे, लेकिन इससे लंबी अवधि में संसाधनों का उचित उपयोग और संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।