CG Fertilizer Scam: बस्तर में यूरिया घोटाला! 100 टन खाद दूसरे जिले भेजी, दुकान सील

CG Fertilizer Scam: बस्तर जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद कृषि विभाग और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में पाया गया कि यूरिया वितरण में तय नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे खाद की पारदर्शी आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला मेसर्स हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड से जुड़ी सप्लाई चेन का है। इसके तहत भानु कृषि सेवा केंद्र की ओर से 22 अप्रैल को प्राप्त यूरिया रेक के वितरण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।