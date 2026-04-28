1 मई से अवैध नल कनेक्शन पर 14,200 रुपए जुर्माना, नगर निगम की सख्त कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब नगर निगम ने इस तरह की कार्रवाई की हो। पिछले वर्षों में भी समय-समय पर अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाए गए, लेकिन सख्ती की कमी और लगातार बढ़ती आबादी के कारण समस्या फिर उभर आती है। इस बार प्रशासन ने जुर्माने को बढ़ाकर और सख्त कार्रवाई का संकेत देकर इसे गंभीरता से लेने की कोशिश की है।