1 मई से अवैध नल कनेक्शन पर 14,200 रुपए जुर्माना, नगर निगम की सख्त कार्रवाई

अवैध नल कनेक्शन पर जुर्माना (photo source- Patrika)
Water Connection Penalty: नगर निगम ने शहर में अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ एक सख्त विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जल वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। लगातार मिल रही शिकायतों और पानी की असमान आपूर्ति को देखते हुए यह कार्रवाई तेज की गई है।
अभियान के तहत अब तक कुल 286 अवैध नल कनेक्शन चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 204 उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन नियमित करा लिए हैं, जबकि 82 कनेक्शनों को निगम द्वारा काट दिया गया है। यह दर्शाता है कि शहर में बड़ी संख्या में लोग बिना अनुमति पानी का उपयोग कर रहे थे, जिससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था।
जल कार्य विभाग के सभापति सुरेश गुप्ता ने जानकारी दी कि 1 मई से अवैध नल कनेक्शन रखने वालों पर 14,200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, 30 अप्रैल तक कनेक्शन नियमित कराने पर सिर्फ 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। यह एक तरह से लोगों को अंतिम मौका दिया गया है।
इस पहल का मकसद केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि पानी की निष्पक्ष और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अवैध कनेक्शनों के कारण कई क्षेत्रों में जल दबाव कम हो जाता है, जिससे वैध उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। साथ ही, इससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान भी होता है।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने अवैध कनेक्शनों को वैध करा लें, ताकि भारी जुर्माने से बचा जा सके और शहर की जल व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग मिल सके।
अवैध नल कनेक्शन बनने के पीछे कई कारण होते हैं—नई कॉलोनियों का बिना प्लान विकसित होना, जागरूकता की कमी, कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को जटिल मानना, या फिर शुल्क से बचने की कोशिश। कई बार किरायेदार या अस्थायी निवासी भी सीधे पाइपलाइन से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ जाती है।
यह पहली बार नहीं है जब नगर निगम ने इस तरह की कार्रवाई की हो। पिछले वर्षों में भी समय-समय पर अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाए गए, लेकिन सख्ती की कमी और लगातार बढ़ती आबादी के कारण समस्या फिर उभर आती है। इस बार प्रशासन ने जुर्माने को बढ़ाकर और सख्त कार्रवाई का संकेत देकर इसे गंभीरता से लेने की कोशिश की है।
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