Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

Water Supply: अवैध जल कनेक्शनों पर चलेगा डंडा, आपको भी देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, जानें क्या कार्रवाई होगी!

Illegal Water Connection: नगर निगम राजस्व घाटे को कम करने के लिए लगातार कड़े फैसले ले रहा है। इसी के तहत अब अवैध नल कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई शुरू होने की बात कही जा रही है।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Sep 16, 2025

water supply (Photo- Patrika)
water supply (Photo- Patrika)

Illegal Water Connection: नगर निगम राजस्व घाटे को कम करने के लिए लगातार कड़े फैसले ले रहा है। इसी के तहत अब अवैध नल कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई शुरू होने की बात कही जा रही है। जलकर सभापति सुरेश गुप्ता ने कहा कि समस्त अवैध नल कनेक्शन धारकों से अपील है कि अवैध नल कनेक्शन को यथाशीघ्र वैध करवा लें, निगम आपके सहयोग के लिए है अन्यथा आपके अवैध कनेक्शन को वैध करने में आपको भारी जुर्माना के साथ-साथ आपके नाम को सार्वजनिक करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।

मालूम हो कि शहर में बड़े पैमाने पर लोग अवैध तरीके से नल का उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से निगम को अब तक लाखों के राजस्व का नुकसान हो चुका है। नगर निगम की टीम ने महापौर संजय पांडेय के नेतृत्व में इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत अब अवैध नल कनेक्शन वाले निगम के रडार पर आ चुके हैं।

बताया जा रहा है कि जल्द नगर निगम ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में जल करदाताओं ने लंबे समय से जलकर नहीं जमा करवाया है। समय-समय पर निगम के बकाया जलकर दाताओं से अपील कर रहा है। ऐसे जलकर दाता जो बार-बार अपील के बाद भी अपना जलकर जमा नहीं कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

गांव को एक बूंद भी नहीं मिला पानी, इधर 7 लाख का बिजली बिल देख हैरान रह गए पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण
कोंडागांव
सिंगनपुर पंचायत का मामला (Photo source- Patrika)

नगर निगम ऐसों पर अब कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही निगम में बड़ी संख्या में अवैध नल कनेक्शन धारकों के ऊपर भी करवाई की जाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम महापौर संजय पांडे ने कहा की जलकर एवं अवैध नल कनेक्शन को लेकर आने वाले समय में शहर में कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।

संपत्तिकर मूल्यांकन के दौरान खुलासा

जलकरदाता अपना बकाया जलकर जमा नहीं करेंगे उनपर नियंतह करवाई की जाएगी, महापौर संजय पांडेय ने बताया की, वार्डो के प्रत्येक परिवार के संपत्ति कर का पुन: मूल्यांकन के दौरान हर घर के नल कनेक्शन की जानकारी भी ली गई है संपत्ति कर से नल कनेक्शन का मिलान करने पर बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन की जानकारी नगर निगम को मिली है अवैध नल कनेक्शन की जानकारी संपत्ति करदाताओं को भी है।

ये भी पढ़ें

CG water supply: नाले का दूषित पानी पीने को विवश ग्रामीणों ने बनाया जुगाड़, चंदा कर 2 किमी तक बिछाई पाइप
अंबिकापुर
CG water supply: नाले का दूषित पानी पीने को विवश ग्रामीणों ने बनाया जुगाड़, चंदा कर 2 किमी तक बिछाई पाइप

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Water Supply: अवैध जल कनेक्शनों पर चलेगा डंडा, आपको भी देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, जानें क्या कार्रवाई होगी!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.