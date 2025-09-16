Water Supply: अवैध जल कनेक्शनों पर चलेगा डंडा, आपको भी देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, जानें क्या कार्रवाई होगी!

Illegal Water Connection: नगर निगम राजस्व घाटे को कम करने के लिए लगातार कड़े फैसले ले रहा है। इसी के तहत अब अवैध नल कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई शुरू होने की बात कही जा रही है। जलकर सभापति सुरेश गुप्ता ने कहा कि समस्त अवैध नल कनेक्शन धारकों से अपील है कि अवैध नल कनेक्शन को यथाशीघ्र वैध करवा लें, निगम आपके सहयोग के लिए है अन्यथा आपके अवैध कनेक्शन को वैध करने में आपको भारी जुर्माना के साथ-साथ आपके नाम को सार्वजनिक करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।
मालूम हो कि शहर में बड़े पैमाने पर लोग अवैध तरीके से नल का उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से निगम को अब तक लाखों के राजस्व का नुकसान हो चुका है। नगर निगम की टीम ने महापौर संजय पांडेय के नेतृत्व में इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत अब अवैध नल कनेक्शन वाले निगम के रडार पर आ चुके हैं।
बताया जा रहा है कि जल्द नगर निगम ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में जल करदाताओं ने लंबे समय से जलकर नहीं जमा करवाया है। समय-समय पर निगम के बकाया जलकर दाताओं से अपील कर रहा है। ऐसे जलकर दाता जो बार-बार अपील के बाद भी अपना जलकर जमा नहीं कर रहे हैं।
नगर निगम ऐसों पर अब कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही निगम में बड़ी संख्या में अवैध नल कनेक्शन धारकों के ऊपर भी करवाई की जाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम महापौर संजय पांडे ने कहा की जलकर एवं अवैध नल कनेक्शन को लेकर आने वाले समय में शहर में कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।
जलकरदाता अपना बकाया जलकर जमा नहीं करेंगे उनपर नियंतह करवाई की जाएगी, महापौर संजय पांडेय ने बताया की, वार्डो के प्रत्येक परिवार के संपत्ति कर का पुन: मूल्यांकन के दौरान हर घर के नल कनेक्शन की जानकारी भी ली गई है संपत्ति कर से नल कनेक्शन का मिलान करने पर बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन की जानकारी नगर निगम को मिली है अवैध नल कनेक्शन की जानकारी संपत्ति करदाताओं को भी है।