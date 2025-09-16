Water Supply: अवैध जल कनेक्शनों पर चलेगा डंडा, आपको भी देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, जानें क्या कार्रवाई होगी!

Illegal Water Connection: नगर निगम राजस्व घाटे को कम करने के लिए लगातार कड़े फैसले ले रहा है। इसी के तहत अब अवैध नल कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई शुरू होने की बात कही जा रही है। जलकर सभापति सुरेश गुप्ता ने कहा कि समस्त अवैध नल कनेक्शन धारकों से अपील है कि अवैध नल कनेक्शन को यथाशीघ्र वैध करवा लें, निगम आपके सहयोग के लिए है अन्यथा आपके अवैध कनेक्शन को वैध करने में आपको भारी जुर्माना के साथ-साथ आपके नाम को सार्वजनिक करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।