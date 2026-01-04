NH-30 Road Accident: एनएच-30 पर ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर की मौके पर मौत

ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत (photo source- Patrika)
NH-30 Road Accident: रविवार सुबह नेशनल हाईवे 30 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।
बस्तर पुलिस स्टेशन ऑफिसर सुरेश जांगड़े ने बताया कि बस्तर के बागबाहरा का रहने वाला एक युवक अपने ट्रैक्टर से रेत लोड करने के लिए काकरीघाट जा रहा था, तभी रायपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बालेंगा हाई स्कूल के पास ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।
NH-30 Road Accident: घटना के बाद, आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और यह सोचकर कि युवक घायल है, उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद, आस-पास के लोगों ने फिर से नेशनल हाईवे पर तेज़ रफ़्तार पर रोक लगाने की मांग की है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग