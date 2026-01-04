4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

NH-30 Road Accident: एनएच-30 पर ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर की मौके पर मौत

NH-30 Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 04, 2026

ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत (photo source- Patrika)

ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत (photo source- Patrika)

NH-30 Road Accident: रविवार सुबह नेशनल हाईवे 30 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।

NH-30 Road Accident: ड्राइवर की मौके पर ही मौत

बस्तर पुलिस स्टेशन ऑफिसर सुरेश जांगड़े ने बताया कि बस्तर के बागबाहरा का रहने वाला एक युवक अपने ट्रैक्टर से रेत लोड करने के लिए काकरीघाट जा रहा था, तभी रायपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बालेंगा हाई स्कूल के पास ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।

तेज़ रफ़्तार पर रोक लगाने की मांग

NH-30 Road Accident: घटना के बाद, आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और यह सोचकर कि युवक घायल है, उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद, आस-पास के लोगों ने फिर से नेशनल हाईवे पर तेज़ रफ़्तार पर रोक लगाने की मांग की है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 03:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / NH-30 Road Accident: एनएच-30 पर ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर की मौके पर मौत

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ बना प्रवासी पक्षियों का ठिकाना! बस्तर में ग्रेटर व्हाइट-फ्रंटेड हंस मोह रहा मन

Chhattisgarh news, cg news
जगदलपुर

Deva Barse surrender: नए साल में रेड टेररिज्म को करारा झटका! बटालियन-1 के नक्सली कमांडर देवा बारसे ने किया सरेंडर

नक्सली कमांडर देवा बारसे ने डाले हथियार (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: NH-30 का बदलेगा चेहरा… 43 साल बाद 12 मीटर चौड़ी होगी जगदलपुर-कोंटा सड़क

43 साल पुरानी सड़क को मिलेगा नया जीवन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Fraud News: बीमा पॉलिसी के नाम पर 20 लाख की ठगी, दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था फर्जी कॉल-सेंटर

युवक से 20 लाख की ठगी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर के बच्चों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट योजना

बस्तर में छात्रों के लिए बड़ी पहल (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.