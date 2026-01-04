NH-30 Road Accident: एनएच-30 पर ट्रक–ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर की मौके पर मौत

बस्तर पुलिस स्टेशन ऑफिसर सुरेश जांगड़े ने बताया कि बस्तर के बागबाहरा का रहने वाला एक युवक अपने ट्रैक्टर से रेत लोड करने के लिए काकरीघाट जा रहा था, तभी रायपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बालेंगा हाई स्कूल के पास ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।