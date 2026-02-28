Online Satta: ऑनलाइन सट्टे का खेल तेज! गली-कूचों में मोबाइल से लग रहे दांव, पुलिस की पकड़ से सटोरिए दूर

यही कारण है कि सटोरियों के हौसले बुलंद है और पुलिस बेबस नजर आ रहे हैं। सटोरियों के हौसले बुलंद: एक ओर जहां सटोरिए शहर के अलग अलग इलाके में सक्रिय है वहीं पुलिस की हाथ खाली के खाली है। पुलिस पिछले कई महीनों से किसी भी तरह की सटोरियों को पकड़ने में नाकाम रही है यहीं कारण है कि ऑनलाइन सट्टा खिला रहे सटोरियों की हौसले बुलंद है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सूचना मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।