CG Crime: रायपुर के सटोरिए गोवा में चलवा रहे थे ऑनलाइन सट्टा, करोड़ों के लेन-देन का हुआ खुलासा

दोनों से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम ने फ्लैट में छापा मारा। मौके से कई सटोरिए पकड़े गए। उनके पास से बड़े पैमाने पर सट्टा लगाने वालों का पता चला है। साथ ही कई म्यूल बैंक खातों का भी पता चला है। उल्लेखनीय है कि 20-20 वर्ल्ड कप के रोज मैच हो रहे हैं। इसमें रोज लाखों का सट्टा लगाया जा रहा है।