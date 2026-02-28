रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई! 10 से ज्यादा दुकानें और बहुमंजिला पर चला बुलडोजर, 70 से ज्यादा कमरे ढहाए

अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर नगर निगम का उड़नदस्ता दल और सभी 10 जोन की गाड़ियां मौजूद रहीं। निगम की टीम ने पहले पूरे भवन को खाली कराया। दुकानदारों और पीजी में रह रहे लोगों को पूर्व में नोटिस देकर हटने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद बुलडोजर से अवैध हिस्सों को तोड़ा गया।