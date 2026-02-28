CG News: 9वीं-11वीं की परीक्षा तिथि बदली, अब इस तारीख से होगा पहला पेपर

सभी का कहना था कि रायपुर जिले में 200 से अधिक हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। अभिभावकों का कहना है कि कोर्स पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में इतने कम समय में कोर्स पूरा होना अव्यवहारिक है। विरोध और समस्याओं को देखते हुए डीपीआई ने नई परीक्षा तिथि को स्थगित करते हुए पूर्व निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा कराने का आदेश दिया है।