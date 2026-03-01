CG Congress: कांग्रेस ने चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित की, देखें पूरी लिस्ट

भिलाई शहर में 12 उपाध्यक्ष, 18 महामंत्री, 20 सचिव, 10 कार्यकारी सदस्य और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इसी तरह मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 6 उपाध्यक्ष, 12 महामंत्री, 12 सचिव, 10 कार्यकारी सदस्य और 1 कोषाध्यक्ष, सक्ति जिले में 6 उपाध्यक्ष, 12 महामंत्री, 12 सचिव, 10 कार्यकारी सदस्य और एक कोषाध्यक्ष, जांजगीर चांपा जिले की कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 18 महामंत्री, 20 सचिव, 10 कार्यकारी सदस्य और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।