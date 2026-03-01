28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Congress: कांग्रेस ने चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित की, देखें पूरी लिस्ट

CG Congress: नई कार्यकारिणी में कांग्रेस ने क्षेत्रीय राजनीति और जातीगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पद दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 28, 2026

CG Congress: कांग्रेस ने चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित की, देखें पूरी लिस्ट

CG Congress: प्रदेश के चार जिलों में कांग्रेस ने जिले की कार्यकारिणी घोषित की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला अध्यक्षाें के प्रस्ताव पर अनमोदन कर कार्यकारिणी को मंजूरी प्रदान की है। जिलों में गठित नई कार्यकारिणी में कांग्रेस ने क्षेत्रीय राजनीति और जातीगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पद दिया गया है।

कार्यकारिणी जाे सूची जारी की गई है उसमें आगामी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और कार्यकारी सदस्य बनाए गए हैं।

इन जिलों की कार्यकारिणी घोषित

भिलाई शहर में 12 उपाध्यक्ष, 18 महामंत्री, 20 सचिव, 10 कार्यकारी सदस्य और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इसी तरह मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 6 उपाध्यक्ष, 12 महामंत्री, 12 सचिव, 10 कार्यकारी सदस्य और 1 कोषाध्यक्ष, सक्ति जिले में 6 उपाध्यक्ष, 12 महामंत्री, 12 सचिव, 10 कार्यकारी सदस्य और एक कोषाध्यक्ष, जांजगीर चांपा जिले की कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 18 महामंत्री, 20 सचिव, 10 कार्यकारी सदस्य और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 06:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Congress: कांग्रेस ने चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित की, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Post Office Scam: डाक विभाग में हड़कंप, करोड़ों के फर्जीवाड़े की जांच करेगी CBI, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज

करोड़ों के फर्जीवाड़े की जांच करेगी CBI (photo source- Patrika)
रायपुर

10 से ज्यादा दुकानें और बहुमंजिला पर चला बुलडोजर

रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई! 10 से ज्यादा दुकानें और बहुमंजिला पर चला बुलडोजर, 70 से ज्यादा कमरे ढहाए(photo-patrika)
रायपुर

Unique Holi: कहीं सात दिन पहले, कहीं 13 दिन तक जश्न…. छत्तीसगढ़ में सदियों से जीवंत है अनोखी होली परंपरा, जानें

छत्तीसगढ़ में परंपरा तय करती है होली (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG News: 9वीं-11वीं की परीक्षा तिथि बदली, अब इस तारीख से होगा पहला पेपर

CG News: 9वीं-11वीं की परीक्षा तिथि बदली, अब इस तारीख से होगा पहला पेपर
रायपुर

CG News: प्रदेश के दो जिलों में लागू होगी नई गाइडलाइन दरें, होली से पहले होगा प्रभावशील

CG News: प्रदेश के दो जिलों में नई गाइडलाइन दरें, होली से पहले होगा लागू
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.