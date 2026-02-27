CG News: जगदलपुर में बुजुर्गों को मिलेगा अपना सियान सदन, 12 लाख की लागत से बनेगी पुलिया भी

मुख्य सड़कों के डिवाइडरों की सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। नियमित सफाई, सौंदर्यीकरण और पौधारोपण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। दौरे के बाद एमआईसी सदस्यों, पार्षदों और निगम अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीला-सूखा कचरा अलग करने, निगरानी तंत्र मजबूत करने और जनजागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा हुई। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई। महापौर ने कहा कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में आम नागरिकों की भागीदारी बेहद आवश्यक है।