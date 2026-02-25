CG Tourism: कुम्हड़ाकोट में प्रकृति-संस्कृति का संगम, 1700 मीटर लंबा नेचर ट्रेल बना आकर्षण

इस परिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब बस्तर वनमण्डल ने इस उपेक्षित भूमि को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से इस क्षेत्र का कायाकल्प किया गया। वर्षों से जमा कचरे को हटाकर भूमि को सुरक्षित किया गया और चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया। वाटिका में 1700 मीटर लंबा नेचर ट्रेल बनाया गया है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बीचों-बीच निर्मित तालाब और उसका सुंदर आईलैंड पर्यटकों को सुकून भरे पल बिताने का अवसर प्रदान करते हैं।