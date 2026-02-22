Super Specialty Hospital: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग शुरू, अब सिर्फ 10 रुपए में ओपीडी सुविधा

सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की शुरूआत से ही उसके ओपीडी के लिए लिए जा रही राशि का लगातार विरोध हो रहा है। शुरू में ओपीडी पर्ची शुल्क को 450 रुपए लिए जा रहे थे। उसके बाद यह रकम कम होकर 350 हुई। लेकिन सरकार के दखल के बाद इसे घटाकर सिर्फ 10 रुपए कर दिया है। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती और सुलभ इलाज सुविधा मिल सकेगी। पहले जहां सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब नाममात्र की फीस में विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श मिल सकेगा।