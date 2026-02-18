Dhudmaras Village: संयुक्त राष्ट्र की डेलिगेट किर्सी ह्यवैरिनेन करेंगी धुड़मारास का भ्रमण, बस्तर पर्यटन को मिलेगा वैश्विक मंच

Dhudmaras Village: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित धुड़मारास गांव जल्द ही अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और हिवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग की संस्थापक एवं सीईओ किर्सी ह्यवैरिनेन आगामी 23 से 28 फरवरी 2026 तक बस्तर प्रवास पर रहेंगी।