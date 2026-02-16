महाबलीपुरम की मूर्तियां स्थापित, काकीनाडा के 40 शिल्पकार नक्काशी में जुटे… गंगामुंडा तट पर आकार ले रहा सबसे बड़ा आध्यात्मिक धाम

CG News: जगदलपुर में गंगामुंडा तालाब के शांत किनारे पर एक भव्य आध्यात्मिक धाम आकार ले रहा है। यहां श्री गंगा कैलाशनाथ चतुर्भुज शिवालय का निर्माण तेजी से जारी है, जो पूर्ण होने के बाद बस्तर अंचल का सबसे बड़ा अध्यात्मिक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। द्रविड़ शैली में बन रहा यह मंदिर श्रद्धा, वास्तुकला और सांस्कृतिक वैभव का अद्वितीय संगम होगा। शिवालय का निर्माण स्वर्गीय मरिपि सत्यनारायण नायडू के परिवार द्वारा दान की गई भूमि पर किया जा रहा है, जबकि श्री गंगा कैलाशनाथ चतुर्भुज शिवालय ट्रस्ट इसकी संपूर्ण देखरेख कर रहा है।