New Flight: बस्तर को रायपुर–जगदलपुर–हैदराबाद नई फ्लाइट की सौगात! 28 मार्च से होगी शुरू

CG New Flight: बस्तर क्षेत्र के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एलायंस एयर समर सीजन शेड्यूल में रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद रूट पर अपनी उड़ान सेवा फिर से शुरू करने जा रही है। यह फ्लाइट हफ्ते में तीन दिन संचालित होगी और इसकी शुरुआत 28 मार्च से होने की संभावना है। इससे बस्तर के लोगों को राजधानी रायपुर और हैदराबाद की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और चिकित्सा जैसी सुविधाओं में आसानी होगी।