CG News: हवाई यात्रियों को झटका, रायपुर–दिल्ली रूट पर एयर इंडिया की उड़ानें रद्द

CG News: एयर इंडिया ने रायपुर–दिल्ली–रायपुर सेक्टर की नियमित उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है, जिसमें सुबह संचालित फ्लाइट AI 1718 भी शामिल है। एयर इंडिया की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के एयर स्पेस में अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिबंध लगाए गए हैं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
वहीं इस फैसले से रायपुर से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को रिफंड देने और वैकल्पिक उड़ानों में समायोजन की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है।
जबकि एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें, सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और स्थिति सामान्य होने पर उड़ानों का संचालन फिर से बहाल कर दिया जाएगा।
