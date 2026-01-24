CG News: हवाई यात्रियों को झटका, रायपुर–दिल्ली रूट पर एयर इंडिया की उड़ानें रद्द

CG News: एयर इंडिया ने रायपुर–दिल्ली–रायपुर सेक्टर की नियमित उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है, जिसमें सुबह संचालित फ्लाइट AI 1718 भी शामिल है। एयर इंडिया की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के एयर स्पेस में अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिबंध लगाए गए हैं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।