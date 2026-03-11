11 मार्च 2026,

बुधवार

रायपुर

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल, धर्मांतरण रोकने विधेयक को मिली मंजूरी

CG Cabinet Meeting: सीएम साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैंं, इनमें भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल, धर्मांतरण रोकने विधेयक को मंजूरी मिली है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 11, 2026

CG Cabinet Meeting

सीएम की अध्यक्षता में अहम फैसले (photo-patrika)

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन का फैसला लिया गया। इसके साथ ही धर्मांरण रोकने के लिए संशोधित विधेयक को भी मंजूरी दी गई।

CG Cabinet Meeting: धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2026 को दी मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। इसके अलावा कैबिनेट ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।

परीक्षा में नकल रोकने बनेगा कानून

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।

यह है अहम फैसले

  • अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं के लिए अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी ।
  • सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से लगने वाला उपकर समाप्त होगा।
  • छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
  • छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

Published on:

11 Mar 2026 01:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट के बड़े फैसले, भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल, धर्मांतरण रोकने विधेयक को मिली मंजूरी

