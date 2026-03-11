CG Rape Case: अधिकारी की पत्नी को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी कारोबारी गिरफ्तार

8 मार्च को हुई वारदात: सिविल लाइन थाना प्रभारी के अनुसार पीडि़ता ने बताया कि वारदात 8 मार्च की है। पीडि़ता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने उसे अपने कब्जे में लेकर बंधक बना लिया था और दुष्कर्म किया। महिला किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलने के बाद सीधे थाने आई और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी।