LPG Crisis: युद्ध के असर से गैस सिलेंडर को लेकर एजेंसी में मारामारी, पांच दिन में नहीं मिला सिलेंडर तो बंद हो जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट

5.50 बजे पत्रिका की टीम लाखेनगर चौक स्थित पानी टंकी के पास गोडवाना गैस एजेंसी (इंडेन) पहुंची। यहां भी सिलेंडर लेने वालों की काफी भीड़ थी। इस दौरान एक शख्स ने बताया कि बुङ्क्षकग किए काफी दिन हो गए हैं, अबतक सिलेंडर घर नहीं पहुंचा है। उन्हें डर है कि युद्ध के कारण सिलेंडर मिलेगा कि नहीं। इसी डर से गैस एजेंसी में अब हर दिन काफी संख्या में गैस सिलेेंडर लेने लोगों की लाइन लग रही है। कई लोगों का तो यह भी कहना था कि गैस को घर पहुंचने में समय लग रहा है तो वे यहीं से सिलेंडर ले जाएंगे। हालांकि एजेंसी में सिलेंडर को लेकर किल्लत तो नहीं है, लेकिन जिस अनुसार लोगों की भीड़ सिलेंडर लेने पहुंच रही है, दो से तीन दिनों में घरेलू सिलेंडर को लेकर भी किल्लत हो जाएगी।