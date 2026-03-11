11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

LPG Crisis: युद्ध के असर से गैस सिलेंडर को लेकर एजेंसी में मारामारी, पांच दिन में नहीं मिला सिलेंडर तो बंद हो जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट

प्रदेश में सिर्फ 5 दिन तक का ही गैस सिलेंडर उपलब्ध है, यदि इन पांच दिनों के भीतर पारदीप रायपुर। स्थित बंदरगाह से प्रदेश में गैस सिलेंडर नहीं पहुंचे तो हालत खराब हो जाएगी और होटल-रेस्टोरेंट व कैटङ्क्षरग इंडस्ट्री समेत अन्य स्थान बंद हो जाएंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 11, 2026

LPG Crisis: युद्ध के असर से गैस सिलेंडर को लेकर एजेंसी में मारामारी, पांच दिन में नहीं मिला सिलेंडर तो बंद हो जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट

LPG Crisis: युद्ध के कारण छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित है। मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों में तो कॉमिर्शियल गैस की सप्लाई ही बंद कर दी गई है। सिलेंडर न मिलने के डर से लोग धड़ाधड़ घरेलू गैस की बुङ्क्षकग कर रहे, इसके कारण शार्टेज की स्थिति हो गई है।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 5 दिन तक का ही गैस सिलेंडर उपलब्ध है, यदि इन पांच दिनों के भीतर पारदीप स्थित बंदरगाह से प्रदेश में गैस सिलेंडर नहीं पहुंचे तो हालत खराब हो जाएगी और होटल-रेस्टोरेंट व कैटङ्क्षरग इंडस्ट्री समेत अन्य स्थान बंद हो जाएंगे।

इस स्थिति को जानने व समझने के लिए पत्रिका की टीम ने शहर के अलग-अलग गैस एजेंसी में जाकर पड़ताल की तो यह स्थिति सामने आई। वहीं, स्थिति को देखते हुए अपर कलेक्टर कीर्तिमान ङ्क्षसह राठौर को नोडल अधिकारी और खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

3.40 बजे पत्रिका की टीम बैरन बाजार स्थित लक्ष्मी गैस एजेंसी (भारतगैस) पहुंची। यहां लोगों की लंबी लाइन सिलेंडर लेने के लिए लगी थी। कोई केवाईसी के लिए चक्कर काट रहा था, तो कोई घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचने पर परेशान था। इस दौरान संजय नगर निवासी सराफत अंसारी ने बताया कि वे कई दिनों से सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अबतक उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला है।

यहां तक कि सोमवार को जब एजेंसी गया तो, कार्यालय में बैठे कर्मचारी ने कहा कि सोमवार को ही घर पहुंच जाएगा, पर नहीं पहुंचा। अगले दिन मंगलवार को एजेंसी गया तो महिला कर्मचारी ने शाम तक सिलेंडर घर पहुंचने की बात कही। लेकिन अंसारी ने पत्रिका से बताया कि 2 मार्च को उन्होंने गैस की बुङ्क्षकग की थी, तो उसी दिन डिलवरी का मैसेज आ गया था, जब पूछा गया तो सिलेंडर आ जाएगा कह दिया गया। जबकि एजेंसी के बाहर सिलेंडर से भरी गाड़ी से उसे सिलेंडर नहीं दिया गया।

5.50 बजे पत्रिका की टीम लाखेनगर चौक स्थित पानी टंकी के पास गोडवाना गैस एजेंसी (इंडेन) पहुंची। यहां भी सिलेंडर लेने वालों की काफी भीड़ थी। इस दौरान एक शख्स ने बताया कि बुङ्क्षकग किए काफी दिन हो गए हैं, अबतक सिलेंडर घर नहीं पहुंचा है। उन्हें डर है कि युद्ध के कारण सिलेंडर मिलेगा कि नहीं। इसी डर से गैस एजेंसी में अब हर दिन काफी संख्या में गैस सिलेेंडर लेने लोगों की लाइन लग रही है। कई लोगों का तो यह भी कहना था कि गैस को घर पहुंचने में समय लग रहा है तो वे यहीं से सिलेंडर ले जाएंगे। हालांकि एजेंसी में सिलेंडर को लेकर किल्लत तो नहीं है, लेकिन जिस अनुसार लोगों की भीड़ सिलेंडर लेने पहुंच रही है, दो से तीन दिनों में घरेलू सिलेंडर को लेकर भी किल्लत हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 12:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / LPG Crisis: युद्ध के असर से गैस सिलेंडर को लेकर एजेंसी में मारामारी, पांच दिन में नहीं मिला सिलेंडर तो बंद हो जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: दो किलो के नवजात की सफल हार्ट सर्जरी, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हुआ सफल

Raipur News: दो किलो के नवजात की सफल हार्ट सर्जरी, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन हुआ सफल
रायपुर

Commander Suicide: विधायक विश्राम गृह में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी ने किया सुसाइड, इलाके में हड़कंप

रिटायर्ड विंग कमांडर सुसाइड (photo source- Patrika)
रायपुर

Raipur Restaurant Closed: कमर्शियल LPG की किल्लत! रायपुर में 20 से ज्यादा रेस्टॉरेंट बंद, शादी-कैटरिंग पर भी असर

कमर्शियल LPG की किल्लत (photo source- Patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Weather: मार्च में ही झुलसाने लगी गर्मी, प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर, इन जिलों में लू जैसे हालात

गर्मी का मार्च (photo source- Patrika)
रायपुर

गैस कंपनियों ने डीलरों को कमर्शियल सिलेंडर रोकने के दिए निर्देश, होटल संचालकों और उद्योगपतियों में हड़कंप

अमेरिका-ईरान युद्ध का असर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.