Commander Suicide: विधायक विश्राम गृह में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी ने किया सुसाइड, इलाके में हड़कंप

मिली जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय विपुल यादव अपने परिवार के साथ विधायक विश्राम गृह, बंगला नंबर 79 में रह रहे थे। वे मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे और वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद रायपुर में रह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।