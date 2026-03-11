Raipur Restaurant Closed: कमर्शियल LPG की किल्लत! रायपुर में 20 से ज्यादा रेस्टॉरेंट बंद, शादी-कैटरिंग पर भी असर

Raipur Restaurant Closed: कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे आयोजनों की तैयारियों में परेशानी हो रही है। कई कैटरर्स को वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। वहीं शहर के बड़े होटलों के पास भी कमर्शियल गैस का केवल 2 से 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। यदि जल्द ही सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और ज्यादा होटल और रेस्टॉरेंट प्रभावित हो सकते हैं।