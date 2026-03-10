10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

PM Kisan: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च में इस तारीख को आएगी PM किसान योजना की 22वीं किस्त, देखें डिटेल्स

PM Kisan 22th Installment: पीएम किसान उत्सव के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कराया जाएगा, ताकि किसान सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकें।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Mar 10, 2026

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फाइल फोटो- पत्रिका

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फाइल फोटो- पत्रिका

PM Kisan: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22 वीं किस्त की राशि का अंतरण 13 मार्च, 2026 को सायं 5 बजे गुवाहाटी, (असम) से की जाएगी। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत देश के करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में 18 हज़ार 650 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जाएगी। वहीं बलौदाबाजार जिले में एक लाख 27 हजार 544 पात्र किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। जिले में इस दिन को पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण

पीएम किसान उत्सव के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कराया जाएगा, ताकि किसान सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी व्यवस्था है।

योजना के तहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इस राशि का उपयोग किसान अपनी खेती की आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों में कर सकते हैं, जिससे खेती का खर्च कम होने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 12 से 31 मार्च तक ग्राम पंचायत स्तर पर सेचुरेशन ड्राइव का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आईडी पंजीयन, ई-केवायसी, आधार सीडिंग, संदिग्ध प्रकरणों का सत्यापन एवं सुधार कार्य तथा पात्र किसानों का नवीन पंजीयन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 04:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PM Kisan: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च में इस तारीख को आएगी PM किसान योजना की 22वीं किस्त, देखें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अब सुधरेगी राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद रोड, 153 करोड़ मंजूर… साव के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय स्वीकृति जारी

नई सड़क (फोटो-पत्रिका)
रायपुर

इजरायल-ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट

US-Israel-Iran War: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी(Photo-patrika)
रायपुर

PM Awas Yojana: 28 हजार 461 नए घरों के लिए 435 करोड़ रुपए स्वीकृत, छत्तीसगढ़ में 263 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

PM Awas Yojan chhattisgarh
रायपुर

छत्तीसगढ़ में तीन साल में 9 बाघ और 38 हाथियों की मौत

छत्तीसगढ़ में तीन साल में 9 बाघ और 38 हाथियों की मौत, विधानसभा में मंत्री ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े(Photo-patrika)
रायपुर

CG विधानसभा में उठा नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने का मुद्दा, CM साय ने दी पूरी जानकारी, जानें पूरा मामला…

सदन में गूंजा नेशनल हेराल्ड का मुद्दा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.