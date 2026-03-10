छत्तीसगढ़ में तीन साल में 9 बाघ और 38 हाथियों की मौत, विधानसभा में मंत्री ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बीते दो वर्षों में प्रदेश में 9 बाघों की मौत हुई है। वर्ष 2024 में सारंगढ़-बिलाईगढ़ वन मंडल और कोरिया में एक-एक बाघ की मौत हुई। वर्ष 2025 में अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक, नंदनवन वन सफारी में दो, अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व में दो और सूरजपुर में एक बाघ की मौत दर्ज की गई। वर्ष 2026 में अब तक अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत का मामला सामने आया है।