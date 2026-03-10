Justice Rajni Dubey: क्लर्क की नौकरी का फॉर्म हुआ रिजेक्ट, आज हैं हाईकोर्ट की जज

Justice Rajni Dubey: ताबीर हुसैन. जीवन में असफलताएं कई बार रास्ता बदल देती हैं, लेकिन वही असफलताएं अगर हिम्मत में बदल जाएं तो सफलता की नई कहानी भी लिख देती हैं। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रजनी दुबे की। कुछ महीने पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था, मैंने कभी क्लर्क की नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन वह रिजेक्ट हो गया। उस समय लगा कि शायद किस्मत कुछ और चाहती है। मैंने हार नहीं मानी, कानून की पढ़ाई की, सिविल जज बनी और आज न्यायमूर्ति के रूप में आपके सामने खड़ी हूं। जो कुछ होता है, वह भगवान की इच्छा से ही होता है।