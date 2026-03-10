सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विधानसभा में हंगामा! कांग्रेस विधायक बोलीं- सरकार इतनी कमजोर कि जमीन भी नहीं छुड़ा पा रही…

Chhattisgarh Assembly news: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। डोंगरगढ़ में सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण के लिए आबंटित जमीन पर कब्जे को लेकर कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आबंटित सरकारी जमीन से अतिक्रमण तक नहीं हटा पा रही है।