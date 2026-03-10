दीवार में छेद कर गोदाम में घुसे चोर! 24 क्विंटल धान चोरी, तीन आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 9 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में साबीर खान (25 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 7 बिजली ऑफिस के पास धरसींवा, अमान खान (20 वर्ष), निवासी नुरानी चौक पुराना शासकीय अस्पताल के सामने धरसींवा तथा इरफान खान (20 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 7 मंडी के सामने धरसींवा शामिल हैं।