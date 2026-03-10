BJP Leader Arrested: ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग में बवाल! टीआई को धमकाने वाला BJP नेता गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम इलाके में ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक वाहन चालक को जांच के लिए रोका गया। जांच में सामने आया कि वह व्यक्ति नशे की हालत में वाहन चला रहा था। चेकिंग के दौरान चालक पुलिस से उलझ गया और बहस करने लगा। उसने खुद को भाजपा मंडल अध्यक्ष बताते हुए ट्रैफिक टीआई से अभद्रता की और वर्दी उतरवा देने तक की धमकी दे डाली।