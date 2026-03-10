धान खरीदी मुद्दे को लेकर सदन में बवाल! मंत्री के जवाब को रटा-रटाया बताकर ​विपक्ष ने किया वॉकआउट

इस पर विधायक बघेल ने कहा कि किसान लगातार एसडीएम कार्यालय और हर जगह चक्कर काटता रहा। सबसे बड़ा घोटाला धान खरीदी में हो रहा है। मिट्टी-मुरुम और कोई पानी डाल रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि पहले भी पंजीयन कराने वाले किसानों से शत-प्रतिशत खरीदी नहीं होती थी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि टोकन कटने के बाद कितने किसान धान नहीं बेच पाए। कितनी ऋणी किसानों ने धान नहीं बेचा। इस पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भी ऋणी किसानों का धान नहीं खरीदा गया था।