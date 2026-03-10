तुर्किए-थाईलैंड से चीन तक 7 ट्रिप, साथ थे नेता और रसूखदार भी, ड्रग्स फाइल्स में नव्या मलिक नेटवर्क का खुलासा

राजधानी में ये ड्रग्स सिंडिकेट कई साल से सक्रिय हैं। इसमें बड़े होटलों-क्लबों में पार्टी का आयोजन किया जाता था। इसका काम इवेंट कंपनी की संचालिका विधि अग्रवाल और उसके सहयोगी करते थे। इसमें होटल-क्लब के मैनेजर भी शामिल होते थे। पार्टी में ही ड्रग्स भी परोसी जाती थी। ड्रग्स मंगाने का काम नव्या का था। वह अपने दिल्ली-मुंबई के सहयोगियों से ड्रग्स ऑर्डर करती थी। ड्रग्स हर्ष आहूजा के पास जाता था। हर्ष अपने अन्य साथियों के जरिए इसकी बिक्री करता था।