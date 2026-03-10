Chhattisgarh Heatwave: छत्तीसगढ़ में चढ़ा पारा… मौसम विभाग ने दी और गर्मी बढ़ने की चेतावनी, तापमान पहुंचा 39°C

इस समय पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। सोमवार को राज्य में सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से गुजरते हुए बिहार से मराठवाड़ा तक करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, लेकिन इसका प्रदेश के मौसम पर फिलहाल खास असर नहीं पड़ रहा है।