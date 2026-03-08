CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी गर्मी, तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, जानें कौन सा जिला सबसे गर्म?

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अब गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। शनिवार को प्रदेश के कई इलाकों में तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बढ़ती गर्मी के चलते लोगों ने अभी से घरों में एसी और कूलर चलाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।