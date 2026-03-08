Women’s Day Special: मंच पर ‘महाभारत’ रचने वाली तीजनबाई की अब जिंदगी से जंग, देश-दुनिया में लोककला पंडवानी की दिलाई पहचान

दुर्ग जिले के गनियारी स्थित अपने गांव में वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं, जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर रोजाना मेडिकल टीम पहुंचकर बीपी और शुगर की जांच कर रही है। बोलने और सामान्य भोजन करने में दिक्कत हैं। देश के तीन प्रमुख नागरिक सम्मानों से सम्मानित तीजन बाई मंच की तरह जिंदगी की इस जंग में भी हिम्मत से डटी हैं। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में एडमिट होने से वह मना करती हैं और परिवार के साथ घर पर ही रहना पसंद कर रही हैं। तीजन का जन्म पाटन तहसील के ग्राम अटारी में हुआ था। इसके बाद भिलाई स्थित गनियारी उनकी कर्मभूमि रही।