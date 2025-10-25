Rajyotsav 2025: राज्योत्सव की तैयारी शुरू… 1 से 3 नवंबर तक देखने मिलेगी संस्कृति और लोककला की झलक

जिला प्रशासन ने जिले के कलाकारों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से राज्योत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभागी अपने नाम, पता और प्रस्तुति का विवरण के साथ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, नारायणपुर में उपस्थित होकर पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है।