नारायणपुर

Rajyotsav 2025: राज्योत्सव की तैयारी शुरू… 1 से 3 नवंबर तक देखने मिलेगी संस्कृति और लोककला की झलक

Rajyotsav 2025: नारायणपुर जिला में इस वर्ष का राज्योत्सव 2025 1 से 3 नवंबर तक शासकीय हाईस्कूल मैदान में बड़े उत्साह और सांस्कृतिक भव्यता के साथ आयोजित होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 25, 2025

Rajyotsav 2025 (Photo source- Patrika)

Rajyotsav 2025 (Photo source- Patrika)

Rajyotsav 2025: नारायणपुर जिला नारायणपुर में इस वर्ष का राज्योत्सव 1 से 3 नवबर तक बड़े ही उत्साह और सांस्कृतिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन शासकीय हाईस्कूल मैदान, नारायणपुर में संपन्न होगा, जिसमें जिले की संस्कृति, लोककला, संगीत और पारंपरिक विविधता की झलक देखने को मिलेगी।

Rajyotsav 2025: पंजीयन की अंतिम तिथि

जिला प्रशासन ने जिले के कलाकारों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से राज्योत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभागी अपने नाम, पता और प्रस्तुति का विवरण के साथ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, नारायणपुर में उपस्थित होकर पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है।

संस्कृति और परंपरा का उत्सव

Rajyotsav 2025: तीन दिवसीय राज्योत्सव में जिले के विभिन्न विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य, गीत-संगीत, नाटक और लोककला की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी जाएँगी।

Published on:

25 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / Rajyotsav 2025: राज्योत्सव की तैयारी शुरू… 1 से 3 नवंबर तक देखने मिलेगी संस्कृति और लोककला की झलक

