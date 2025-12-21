21 दिसंबर 2025,

नारायणपुर

DRG Jawan Death: एक्सीडेंटल फायर से DRG जवान शहीद, ऑपरेशन से वापसी के दौरान चली थी गोली

DRG Jawan Death: नारायणपुर में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन से लौटते समय हुए एक्सीडेंटल फायर में डीआरजी के जवान की मौत हो गई।

Google source verification

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 21, 2025

एक्सीडेंटल फायर से डीआरजी जवान की मौत (photo source- Patrika)

एक्सीडेंटल फायर से डीआरजी जवान की मौत (photo source- Patrika)

DRG Jawan Death: नारायणपुर जिले में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन से लौटते समय गलती से हुई फायरिंग की घटना में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) का एक जवान मारा गया। यह घटना छोटे डोंगर पुलिस स्टेशन इलाके के काडेनार कैंप में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नारायणपुर DRG में तैनात कांस्टेबल बलदेव सिंह हुर्रा गलती से हुई फायरिंग की चपेट में आ गए।

DRG Jawan Death: घटना के कारणों की जांच शुरू

सिर के पास गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथी सैनिक उसे तुरंत धोदाई अस्पताल ले गए, जहाँ उसका शुरुआती इलाज हुआ। हालांकि, इलाज के दौरान ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही सीनियर अधिकारी मौके पर पहुँचे। फिलहाल, पोस्टमॉर्टम और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

21 Dec 2025 02:36 pm

DRG Jawan Death: एक्सीडेंटल फायर से DRG जवान शहीद, ऑपरेशन से वापसी के दौरान चली थी गोली

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

