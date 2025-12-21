DRG Jawan Death: एक्सीडेंटल फायर से DRG जवान शहीद, ऑपरेशन से वापसी के दौरान चली थी गोली

सिर के पास गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथी सैनिक उसे तुरंत धोदाई अस्पताल ले गए, जहाँ उसका शुरुआती इलाज हुआ। हालांकि, इलाज के दौरान ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही सीनियर अधिकारी मौके पर पहुँचे। फिलहाल, पोस्टमॉर्टम और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।