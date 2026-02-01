अबूझमाड़ में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, 1000 किलो एल्युमिनियम समेत बड़ा जखीरा जब्त

इलाके में नए सिक्योरिटी कैंप बनाए जा रहे हैं, और अंदरूनी गांवों में सरकारी योजनाओं के साथ-साथ सड़क, पुल और पुलिया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देने में मदद की जा रही है। इन कोशिशों का नतीजा यह हुआ है कि स्थानीय ग्रामीणों में पुलिस पर भरोसा बढ़ा है, जो नक्सली कैंपों और गतिविधियों की जानकारी पुलिस और सेंट्रल फोर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। लोगों का यह सपोर्ट अबूझमाड़ में नक्सली नेटवर्क को लगातार कमज़ोर कर रहा है।