नारायणपुर

अबूझमाड़ में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, 1000 किलो एल्युमिनियम समेत बड़ा जखीरा जब्त

Naxalite Arms Factory: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया।

2 min read
Google source verification

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 05, 2026

नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

Naxalite Arms Factory: छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के दूर-दराज के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को एक और बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने एक गैर-कानूनी नक्सली हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया। लगभग 1,000 kg एल्युमिनियम, सैकड़ों पाइप और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला दूसरा सामान बरामद किया गया। यह पूरी घटना सोनपुर थाना इलाके में हुई।

Naxalite Arms Factory: हथियार फैक्ट्री से जुड़ा पूरा कैश ज़ब्त कर लिया

पुलिस सुपरिटेंडेंट रॉबिन्सन गुड़िया ने इस कामयाबी को कन्फर्म किया। एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली पक्की इंटेलिजेंस पर एक्शन लेते हुए, नारायणपुर पुलिस ने सोनपुर पुलिस स्टेशन से एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें कोरास्कोडोन-पंगुर-कांडुलपार इलाके में नक्सलियों द्वारा छिपाया गया एक बड़ा एम्युनिशन डंप मिला।

इस जानकारी को सीरियसली लेते हुए, DRG टीम ने अपने प्लान किए गए एरिया डॉमिनेशन पेट्रोल प्लान में बदलाव किया और इलाके की पूरी तलाशी ली, जिसमें इस हथियार फैक्ट्री से जुड़ा पूरा कैश ज़ब्त कर लिया गया। सीनियर अधिकारियों के गाइडेंस में नारायणपुर पुलिस नक्सल-मुक्त और मज़बूत बस्तर के लक्ष्य की ओर लगातार काम कर रही है। इसी सिलसिले में, "मड़ बचाओ" कैंपेन के तहत अबूझमाड़ इलाके में एंटी-नक्सल ऑपरेशन तेज़ कर दिए गए हैं।

अबूझमाड़ में नक्सली नेटवर्क हो रहा है कमजोर

इलाके में नए सिक्योरिटी कैंप बनाए जा रहे हैं, और अंदरूनी गांवों में सरकारी योजनाओं के साथ-साथ सड़क, पुल और पुलिया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देने में मदद की जा रही है। इन कोशिशों का नतीजा यह हुआ है कि स्थानीय ग्रामीणों में पुलिस पर भरोसा बढ़ा है, जो नक्सली कैंपों और गतिविधियों की जानकारी पुलिस और सेंट्रल फोर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। लोगों का यह सपोर्ट अबूझमाड़ में नक्सली नेटवर्क को लगातार कमज़ोर कर रहा है।

Naxalite Arms Factory: तलाशी के दौरान नक्सल डंप से निम्नानुसार सामग्री प्राप्त हुई है

  1. लोहा पाईप हॉफ इंच - 584 नग
  2. लोहा पाईप 1 इंच - 588 नग
  3. लोहा पाईप डेड इंच - 70 नग
  4. लोहा पाईप 02 इंच - 30 नग
  5. लोहा पाईप (छोटा) डेड इंच - 11 नग
  6. लोहा पाईप ढाई इंच - 03 नग
  7. एल्युमिनियम हॉफ इंच - 140 नग
  8. एल्युमिनियम 2 इंच - 32 नग प्रत्येक वज़नी 8 कि.ग्रा
  9. एल्युमिनियम 3 इंच - 30 नग प्रत्येक वज़नी 22.5 कि.ग्रा
  10. बीजीएल सेल - 61 नग
  11. बीजीएल सेल (छोटा) - 21 नग
  12. तीर धनुष बीजीएल - 46 नग
  13. SLR खाली मैगजिन - 14 नग
  14. पिस्टल खाली मैगजिन - 01 नग
  15. टुलू मोटर - 01 नग
  16. केरोसिन ब्रश ब्लू पम्प - 05 नग
  17. कटर व्हील - 310 नग
  18. स्क्रू (छोटा) - 04 पेकेट
  19. स्क्रू (बाडा) - 01
  20. लाईट Three पिन - 06 नग
  21. लाईट सिंगल बटन - 10 नग
  22. वेल्डींग ईलेक्ट्रोड होल्डर - 01 नग
  23. वर्गों इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल - 01 नग
  24. मोटर सायकल स्पोक - 44 नग
  25. रेतमल - 05 नग
  26. ग्रेन्डर मशिन - 02 नग
  27. ग्रेन्डर टूल बाक्स - 01 नग
  28. स्टोक पिन - 40 नग
  29. स्टोक वायसर - 11 पेकेट
  30. ग्रेडिंग विल - 05 नग
  31. मोटर पट्टा (रबड़) - 05 नग
  32. अन्य मशिनरी सामान

05 Feb 2026 07:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / अबूझमाड़ में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, 1000 किलो एल्युमिनियम समेत बड़ा जखीरा जब्त

