आज नक्सल मुक्त बस्तर की होगी अनोखी शादी… नया जीवन, नई शुरुआत, CM साय देंगे आशीर्वाद

Surrendered Naxalites marriage: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज एक ऐसा दृश्य साकार होने जा रहा है, जो केवल विवाह समारोह नहीं, बल्कि नक्सल मुक्त बस्तर की जीवंत तस्वीर बनकर इतिहास में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आत्मसमर्पित चार नक्सली जोड़ों का सामूहिक विवाह आज संपन्न होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होकर नवदंपतियों को आशीर्वाद देंगे।