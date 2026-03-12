12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नारायणपुर

CG Accident: घाटी के पास अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, 3 की मौत, 25 से अधिक घायल

CG Accident: पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि पिकअप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। दुर्घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

नारायणपुर

image

Love Sonkar

Mar 12, 2026

CG Accident: घाटी के पास अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, 3 की मौत, 25 से अधिक घायल

CG Accident: नारायणपुर जिले से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना नारायणपुर–ओरछा मुख्य मार्ग पर ग्राम झारा घाटी के पास हुई, जहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि पिकअप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे।

दुर्घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल 108 संजीवनी एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, यह पिकअप वाहन नियमों के विपरीत सवारी ढोने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले भी ऐसे वाहनों से कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन संचालक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नारायणपुर–ओरछा मुख्य मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में है। सड़क की खराब हालत तथा वहां चालकों की लापरवाही के कारण इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती रहती हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 04:43 pm

Published on:

12 Mar 2026 04:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / CG Accident: घाटी के पास अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, 3 की मौत, 25 से अधिक घायल

बड़ी खबरें

View All

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Explosives Recovered: सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक व मेडिकल सामग्री बरामद

जंगल से मिला विस्फोटक जखीरा (photo source- Patrika)
नारायणपुर

CG Rural Development: इस जिले को 65.96 करोड़ की सौगात, किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

जिले को 65.96 करोड़ की सौगात (photo source- Patrika)
नारायणपुर

Naxal Dump Seized: घने जंगलों में छिपाया गया डंप बरामद, 38वीं वाहिनी आईटीबीपी को बड़ी सफलता

नक्सली डंप बरामद (photo source- Patrika)
नारायणपुर

अबूझमाड़ में सुरक्षा को नई रफ्तार… 200 हाईटेक बाइक से मजबूत होगा नक्सल मोर्चा, ऑपरेशन को इस तरह मिलेगा नया बल

अब हाईटेक 200 बाइक नक्सल मोर्चे की चुनौतियों को करेंगी कम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नारायणपुर

Naxal News: जंगल में दबा ‘बारूद’… ओएंगर ऑपरेशन से टली बड़ी तबाही, पहाड़ों में छिपा विस्फोटक जखीरा बरामद

नक्सलवाद की जड़ें अभी पूरी तरह सूखी नहीं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नारायणपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.