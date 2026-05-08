ITBP Vehicle Accident: डीमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा, ITBP जवानों से भरा वाहन पलटा, 6 घायल

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। जैजैपुर थाना क्षेत्र के नंदेली गांव स्थित बस स्टैंड के पास जैजैपुर-बाराद्वार मार्ग पर स्कॉर्पियो और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।