Bastar Naxal Operation: अबूझमाड़ के ‘अबूझ’ रहस्य बेनकाब, नक्सली ठिकाने हो रहे उजागर

जंगलों से अभियान के दौरान सुरक्षा बलों का फोकस सिर्फ ठिकानों को ध्वस्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नक्सलियों द्वारा वर्षों से जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद और आईईडी डंप को भी खोजकर निष्क्रिय किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अबूझमाड़ के कई ‘अबूझ’ यानी दुर्गम और अनजान स्थानों पर बड़े पैमाने पर हथियार दफन किए गए थे, जिन्हें अब एक-एक कर बाहर निकाला जा रहा है। यह कार्रवाई न केवल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि नक्सलियों की भविष्य की संभावनाओं को भी कमजोर कर रही है।