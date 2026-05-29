टसर रेशम से चमकी नारायणपुर की तकदीर, ग्रामीणों को मिला रोजगार का नया रास्ता

Tasar Silk Scheme: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में रेशम विभाग की टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय का मजबूत जरिया बन रही है। आदिवासी बहुल क्षेत्र के कई परिवार इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। खासतौर पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस योजना को सामाजिक बदलाव का भी माध्यम बना दिया है। टसर कृमिपालन से ग्रामीणों को अतिरिक्त आय मिल रही है, जिससे पलायन कम होने के साथ गांवों में आजीविका के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं।