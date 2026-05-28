28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Donald Trump Vs Iran : अमेरिका और ईरान जिद पर अड़े, 2008 और 2020 की मंदी से भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं हालात

Donald Trump Vs Iran: मध्य पूर्व संकट से बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी शर्तों के साथ युद्ध में खड़े और अपनी-अपनी जिद मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। अगर संघर्ष के हालात लंबे समय तक बने रहे तो दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की अर्थव्यवस्था की हालत पतली हो सकती है। यह संभव है कि पिछले दो वैश्विक मंदी के मुकाबले इस बार दुनिया की हालात कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। आइए जानते हैं क्यों?

5 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

May 28, 2026

Global Inflation News Iran US War Energy Crisis 2026 World Economy Slowdown

दुनिया की आर्थिक रफ्तार कम होने के साथ महंगाई भी बढ़ रही है। (PC; AI )

Donald Trump Vs Iran : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ईरान के साथ संवाद और समझौते (US Dialogue With Iran) के लिए बातचीत का दरवाजा खुला रखने की बात कह रहे हैं। लेकिन वह लगातार यह भी कह रहे हैं कि समझौता सिर्फ ईरान की शर्तों पर नहीं होगा। एक ओर पूरी दुनिया के ऊर्जा संकट (Energy Crisis) के चलते पसीने छूट रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थितियों में दुनिया के ज्यादातर मुल्क अमेरिका और ईरान से यह उम्मीद लगा रहे हैं कि दोनों के बीच समझौता हो जाए तो तेल, गैस और महंगाई (Inflation) की किल्लतों से निजात मिले। दोनों ही देश अपनी-अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीन महीने से चल रहे अलोकप्रिय युद्ध को समाप्त करने और गैस की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए उन पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Baster News: बस्तर की धरती में दुनिया के सबसे महंगे आम की पैदावार, ढाई लाख रुपए किलो है कीमत, ट्री मैन को मिली उपलब्धि

Baster News
Patrika Special News

Sand Mining: रेत की भूख से संकट में धरती! क्यों समुद्र बदल रहा है रास्ता, क्या खत्म हो जाएंगी मछलियां?

Sand Crisis Global Sand Demand Climate Change
Patrika Special News

Water Scarcity : गर्मी, बर्बादी और बड़ी आबादी की बढ़ती मांग से तेजी से सूखे बांध, मानसून कमजोर रहा तो महंगाई भी बढ़ेगी

Water Scarcity Water Shortage Water reservoir
Patrika Special News

Cinema Sign: 40 की उम्र और घुटनों में जकड़न, दर्द की वजह भी ‘सिनेमा साइन’ तो नहीं? सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन से जानिए

Cinema sign Joint pain Knee pain Low Impact Exercises Mobility
Patrika Special News

Chhattisgarh Unique Place: छत्तीसगढ़ के इस कुंड में इतना गर्म पानी कि उबल जाते हैं अंडे, पक जाता है चावल

Chhattisgarh Unique place, Hot water source in Tatapani
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.