Donald Trump Vs Iran : अमेरिका और ईरान जिद पर अड़े, 2008 और 2020 की मंदी से भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं हालात

Donald Trump Vs Iran : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ईरान के साथ संवाद और समझौते (US Dialogue With Iran) के लिए बातचीत का दरवाजा खुला रखने की बात कह रहे हैं। लेकिन वह लगातार यह भी कह रहे हैं कि समझौता सिर्फ ईरान की शर्तों पर नहीं होगा। एक ओर पूरी दुनिया के ऊर्जा संकट (Energy Crisis) के चलते पसीने छूट रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थितियों में दुनिया के ज्यादातर मुल्क अमेरिका और ईरान से यह उम्मीद लगा रहे हैं कि दोनों के बीच समझौता हो जाए तो तेल, गैस और महंगाई (Inflation) की किल्लतों से निजात मिले। दोनों ही देश अपनी-अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीन महीने से चल रहे अलोकप्रिय युद्ध को समाप्त करने और गैस की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए उन पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है।