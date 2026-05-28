Baster News: बस्तर की धरती में दुनिया के सबसे महंगे आम की पैदावार, ढाई लाख रुपए किलो है कीमत, ट्री मैन को मिली उपलब्धि

Baster News: बस्तर की मिट्टी ने एक बार फिर ऐसा कमाल कर दिखाया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। जापान में पाए जाने वाला और दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाने वाला 'मियाजाकी आम' अब बस्तर की धरती पर भी फल देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब दो से ढाई लाख रुपए प्रति किलो तक बिकने वाले इस खास आम का पेड़ जगदलपुर निवासी ट्री मैन सम्पत झा के खेत में पहली बार फलों से लद गया है। इस खास उपलब्धि ने न केवल स्थानीय लोगों, बल्कि कृषि और बागवानी विशेषज्ञों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लोग इस विदेशी आम को देखने के लिए सम्पत झा के बगीचे तक पहुंच रहे है।