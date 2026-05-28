Sand Mining: रेत की भूख से संकट में धरती! क्यों समुद्र बदल रहा है रास्ता, क्या खत्म हो जाएंगी मछलियां?

रेत खनन की बढ़ती रफ्तार से विश्व में कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं।(Photo: AI)
Sand Mining Crisis: दुनिया में रेत को हमेशा एक आम चीज माना गया। घर बनाना हो, सड़क तैयार करनी हो, पुल खड़े करने हों या फिर समुद्र किनारे नई जमीन बसानी हो हर जगह रेत चाहिए। लेकिन यही रेत की कमी दुनिया के लिए बड़ा संकट बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme ) की नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जिस रफ्तार से नदी और समुद्र से रेत निकाली जा रही है, उससे आने वाले सालों में नदियों का बहाव बदल सकता है, समुद्र तट खत्म हो सकते हैं और करोड़ों लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है।
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