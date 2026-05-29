NASA Voyager Mission: ब्रह्मांड में दशकों से तैर रही है किस भारतीय की सुरीली आवाज? वॉयजर 1 के बारे में जानिए कई दिलचस्प बातें

NASA Voyager Mission: मानव इतिहास का वो इकलौता और सबसे अनोखा मिशन है, जो इंसानों की बनाई किसी भी चीज के मुकाबले हमारे ग्रह से सबसे दूर जा चुका है। यह ब्रह्मांड के उस अनजान अंधेरे में तैर रहा है, जहां सूरज की किरणें भी बेहद कमजोर पड़ जाती हैं। 1977 को लॉन्च हुआ यह यान आज भी धरती से अरबों किलोमीटर दूर सफर कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में कोई एलियन सभ्यता इसे खोजेगी, तो उन्हें पता चलेगा कि पृथ्वी पर रहने वाले इंसान कैसे थे।