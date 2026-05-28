Celiac Disease : रोटी से दुश्मनी! डॉक्टर से जानिए क्या है सीलिएक रोग, उसके लक्षण और ग्लूटेन-फ्री लाइफस्टाइल जीने का आसान तरीका

Celiac Disease : भारतीय थाली की कल्पना बिना गरमा-गरम रोटियों के अधूरी है। हमारे देश में गेहूं को सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि पोषण का सबसे मुख्य जरिया माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसके लिए यही सुनहरी गेहूं की रोटी एक गंभीर बीमारी का कारण बन चुकी है? हम बात कर रहे हैं सीलिएक रोग (Celiac Disease) की। यह एक ऐसी खामोश बीमारी है, जो इंसान को अंदर ही अंदर कुपोषण (Malnutrition) का शिकार बना देती है।