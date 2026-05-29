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Pituitary Gland Tumor: मास्टर ग्लैंड में ‘ट्यूमर’ क्यों बन जाता है, क्या होते हैं इनके साइलेंट लक्षण? डॉक्टर से समझें इसका समाधान

Pituitary Gland Tumor: मटर के दाने जैसी मास्टर ग्लैंड में यह ट्यूमर क्यों बनता है? वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. हेमा सिंह ने बताया कि इसके 99 प्रतिशत मामले नॉन-कैंसरस होते हैं। यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखी जाती है। लगातार सिरदर्द, आंखों की रोशनी धुंधली होना और अचानक हार्मोनल असंतुलन इसके मुख्य 'साइलेंट' लक्षण हैं। वक्त पर सही इलाज के लिए शरीर के इन संकेतों को कभी इग्नोर न करें।

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भारत

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Chitra Badoliya

May 29, 2026

Pituitary Gland Tumor Genetic Mutations Hereditary Syndromes Functioning Tumors Tunnel Vision

जानिए क्यों पिट्यूटरी ट्यूमर के 99% मामले कैंसरमुक्त होते हैं और सही समय पर पहचानना क्यों जरूरी है। (Photo: AI Generated)

Pituitary Gland Tumor : हमारे मस्तिष्क में आंखों के ठीक पीछे, मटर के दाने जितने आकार की एक बेहद छोटी संरचना होती है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड (Pituitary Gland) या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। आकार में भले ही यह छोटा लगे, लेकिन आयुर्वेद से लेकर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तक, इसे 'मास्टर ग्लैंड' का दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह छोटी सी ग्रंथि शरीर के लगभग सभी मुख्य हार्मोन्स (जैसे- ग्रोथ हार्मोन, थायराइड को कंट्रोल करने वाले हार्मोन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स) को नियंत्रित करती है। जब किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसकी इस मटर के दाने जैसी ग्रंथि में 'ट्यूमर' (गांठ) हो गया है, तो वह डर जाता है। मस्तिष्क के इतने संवेदनशील हिस्से में ट्यूमर होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन इसके 'साइलेंट' लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है।

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